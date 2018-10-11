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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:34 11.10.2018 - 11:34

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Совет министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, как ожидается, примет 15 октября новый режим ограничительных мер ЕС с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, говорится в повестке заседания совета.

"Эти юридические рамки позволят ЕС налагать санкции на лиц или организации, участвующие, где бы то ни было, в развитии и использовании химического оружия, невзирая на их национальность или место, где они находятся", - говорится в распространенном в четверг документе Совета ЕС.

В нем отмечается, что это решение будет принято во исполнение заключений Европейского совета от 28 июня 2018 года.

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