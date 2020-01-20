Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 14:58

Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник в Брюсселе, обсуждая климатическую дипломатию, подтвердили "капитальное политическое значение", которое приобретают действия ЕС в защиту климата.

По итогам состоявшейся дискуссии Совет ЕС принял заключения по климатической дипломатии, подчеркнув, что в 2020 году климат будет "одним из приоритетов внешней политики ЕС".

В своих заключениях совет напоминает, что "изменение климата представляет собой существенную угрозу человечеству и биологическому разнообразию во всех странах и во всех регионах". Министры призвали к "срочному коллективному реагированию". В связи с этим ЕС выступает за "повышение уровня климатических задач в мировом масштабе".

Совет ЕС подчеркнул, что Евросоюз должен побуждать третьи страны интенсифицировать вместе с ним соответствующие усилия и поддерживать их в этом своими инструментами внешней политики.

В заключениях особо выделяется задача по "интенсификации информационной деятельности" по климатическим вопросам на международном уровне.

Следуя обязательствам в рамках Парижских соглашений по климату, объявленной цели прийти к 2050 году к углеродному нейтралитету и постановлению Европейского совета от декабря 2019 года, Совет ЕС призвал высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, Европейскую комиссию и государства-члены союза в срочном порядке и согласованно разработать к июню 2020 года "стратегический подход по части климатической дипломатии, который определит конкретные и осуществимые пути".

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