Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 15:50

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Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма, говорится в пресс-релизе ЕС, обнародованном в четверг.

"20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - говорится в документе.

"Эти меры будут применяться к юридическим лицам ЕС и к компаниям, базирующимся в ЕС. Действие (санкций - ИФ) ограничено территорией Крыма и Севастополя", - отмечается в пресс-релизе.

Совет ЕС напомнил в своем коммюнике, что санкции "крымского пакета" включают запреты на импорт продуктов из Крыма и Севастополя в ЕС.

Кроме того, запрещаются инвестиции в Крыму и Севастополе. Это означает, что ни граждане ЕС, ни базирующиеся в Евросоюзе предприятия не могут приобретать недвижимость или компании в Крыму, финансировать крымские предприятия или поставлять соответствующие услуги.

Санкции касаются туристических услуг в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме чрезвычайных ситуаций.

Запрещен экспорт некоторых товаров и технологий для крымских предприятий или для их использования в Крыму в таких секторах, как транспорт, телекоммуникации и энергетика, а также товаров и технологий, связанных с разведкой, эксплуатацией и производством в отраслях нефти, газа и минеральных ресурсов. При этом также запрещается оказывать техническое содействие, посреднические услуги и услуги в области строительства или инженерии, связанные с инфраструктурами в этих секторах.

Совет ЕС вновь напомнил позицию Евросоюза о "твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины".

"ЕС не признает этого нарушения международного права и продолжает его осуждать", - подчеркивается в коммюнике Совета ЕС.

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