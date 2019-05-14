Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 19:34

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини назвала как никогда великолепным уровень сотрудничества ЕС с НАТО.

"Сегодня мы особенно говорили о том, что можем сделать, чтобы вместе бороться против гибридных угроз", - сказала она во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам, который обсуждал оборонные аспекты с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

По словам Могерини, было решено продолжать тесное сотрудничество. В частности, в июне она планирует представить совместный с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом доклад, в котором будет идти речь об осуществляемых совместно с альянсом оборонных проектах.

1ов ав

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