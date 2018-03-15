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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 21:41 15.03.2018 - 21:41

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Обсуждение Ирана на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 марта будет посвящено состоянию выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе итогам Совместной комиссии СВПД, которая 16 марта соберется в Вене, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Идея дискуссии в том, чтобы оценить, где мы находимся с выполнением этого соглашения. Министры обсудят его реализацию, изучат доклад МАГАТЭ и посмотрят, все ли пункты соглашения применяются так, как они должны быть применены", - сказал источник на условиях анонимности, знакомя в Брюсселе журналистов с повесткой дня Совета.

Ему был задан вопрос,учитывая, что время объявленного президентом Дональдом Трампом возможного выхода США из СВПД приближается, до него осталось около двух месяцев, не стоит ли другим участникам "иранской шестерки" - Евросоюзу, России и Китаю - обдумать или даже начать работу над "планом Б", чтобы спасти ядерную сделку.

На это собеседник СМИ ответил, что "все же это несколько рано". "В понедельник состоится просто оценка ситуации с реализацией соглашения по ядерной программе", - повторил чиновник ЕС.

Он выразил сомнение в попытке "догадаться, что хочет сделать партнер, который не будет присутствовать на заседании в понедельник (США - ИФ)".

Другой вопрос касался опасений относительно продолжения Ираном ракетной программы и возможного обсуждения новых санкций ЕС в ответ на это.

"Санкции уже существуют. И я не думаю, что об этой теме будет разговор в понедельник", - сказал источник.

Он не захотел рассуждать на тему, как может отразиться на судьбе СВПД уход с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В ответ на соответствующий вопрос европейский чиновник предложил не пытаться догадываться, какими будут последствия замены главы американской дипломатии для соглашения по иранскому атому. "Давайте подождем и посмотрим, как пойдут дела", - предложил собеседник СМИ.

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