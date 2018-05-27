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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 23:00 27.05.2018 - 23:00

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам начнется в понедельник в Брюсселе с традиционного раздела текущих мировых событий, который на этот раз, как ожидается, включит обсуждение итогов саммита ЕС 17 мая в Софии, ситуации в Йемене и последнего развития на Корейском полуострове.

Представляя 25 мая журналистам на условиях анонимности повестку дня этого Совета ЕС, высокопоставленный чиновник Евросоюза выразил мнение, что возможный срыв саммита США-КНДР, намечавшегося на 12 июня, может стать упущенной возможностью нормализации в регионе.

Вместе с тем, ЕС рассчитывает на продолжение диалога Пхеньяна и Сеула при международной поддержке, пояснил он.

"Разумеется, мы надеемся, что они также смогут рассчитывать на американскую поддержку. Мы, с нашей стороны, сделаем все, чтобы поддержать этот обмен, так как считаем, что это историческая возможность разрядить напряженность на Корейском полуострове и перейти к действиям, которые со временем породят постоянное соглашение и позволят прийти к стабильности", - сказал высокопоставленный функционер ЕС.

Основная повестка дня начнется с продолжения обсуждения Ирана и ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД) в свете последних событий, в частности, после решения США выйти из соглашения. Собеседник журналистов напомнил, что Совет министров иностранных дел будет третий месяц подряд рассматривать на своем заседании вопрос об Иране и СВПД.

"Состоятся настоящие дебаты, что показывает, насколько важен вопрос и какое значение мы придаем этому вопросу. И это первый раз, когда официальные дебаты будут происходить после решения американского президента выйти из соглашения с Ираном. Или, скорее, решения не продлевать неприменение санкций", - отметил европейский чиновник.

Он напомнил о заседании 25 мая в Вене Совместной комиссии СВПД, впервые собиравшейся без участия США. "Цель этого совещания - оценить ситуацию, обсудить дальнейшие этапы действий", - объяснил высокопоставленный представитель ЕС.

Собеседник СМИ отметил многосторонний характер ядерной сделки с Ираном. "США вышли. Значит, нам следует сделать максимум для сохранения соглашения и для того, чтобы оно продолжало давать свои результаты", - сказал он.

По его словам, предстоит проанализировать, "какие меры, действия, демарши могли бы быть предусмотрены в отношении Ирана в рамках более широкого взаимодействия с ним".

Совет ЕС примет заключения по Венесуэле. Как заявил чиновник ЕС, сигналы, которые ЕС направил властям Венесуэлы, ясны: для Евросоюза прошедшие в этой стране выборы не заслуживают доверия, они не позволили венесуэльскому народу свободно выразить свою волю.

"Для нас результаты выборов не представляют собой адекватную основу, позволяющую объединить вокруг стола переговоров все политические силы страны, чтобы она могла вернуться к стабильности и чтобы для этого были воссозданы социально-экономические условия", - продолжил чиновник.

В ЕС после этих выборов ожидают "новых страданий венесуэльского народа". "Поэтому министры обсудят ситуацию. Они рассмотрят, какие меры могут быть приняты союзом с целью протянуть руку венесуэльскому народу и оказать дополнительное давление на правительство, чтобы те, кто находится у власти, наконец, согласились осуществить необходимые действия для возвращения страны к стабильности", - заявил функционер ЕС.

"В настоящее время идет дискуссия о возможности дополнительных (ограничительных - ИФ) мер. Я думаю, что действительно можно ожидать, что заключения в предстоящий понедельник предусмотрят такую возможность", - ответил чиновник на вопрос о перспективе дальнейших санкций ЕС в отношении Венесуэлы, добавив, что "слишком рано говорить, в каком точно направлении это пойдет" и "какой вид мер или какие персоны будут внесены в (санкционный - ИФ) список".

Далее состоится обсуждение ситуации в Демократической Республике Конго на основании заключений Совета, принятых 11 декабря 2017 года и в связи с предстоящими в конце нынешнего года выборами.

"Европейский союз вместе с Африканским союзом, ООН и другими партнерами не оставляет своих усилий, направленных на поддержку политического процесса в этой стране в надежде, что этот процесс однажды выльется в проведение выборов. То есть мы надеемся, что пройдут свободные выборы до конца года, это даст возможность обновить находящихся у власти политиков, и это должно позволить укрепить национальное сплочение", - сказал представитель ЕС.

Во время рабочего обеда министров состоится обмен мнениями по ситуации в секторе Газа. По словам высокопоставленного чиновника, с учетом эскалации палестино-израильского конфликта тем более важно сделать все возможное, чтобы содействовать диалогу и переговорам.

"Насилие в секторе Газа, особенно в последние недели, не прекращало нарастать", - отметил собеседник СМИ. Он указал на то, что переезд американского посольства в Иерусалим еще больше "разжег страсти". Чиновник и пояснил, что цель обсуждения ситуации в понедельник - "выяснить, что еще можно сделать для того, чтобы найти путь к политическому диалогу и чтобы израильтяне и палестинцы снова встретились за столом переговоров с помощью международного сообщества, в частности ближневосточного "квартета", для поиска решения палестино-израильского конфликта".

"Мы убеждены, что какими бы ни были сложности, единственное жизнеспособное решение - это решение через сосуществование двух государств. Мы вполне сознаем, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но если мы не возобновим курс на переговоры, на диалог, это решение никогда не увидит дня", - подчеркнул чиновник ЕС.

Кроме того, запланировано обсуждение мандата на переговоры по будущему соглашению ЕС со странами АКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона). Ныне действующее соглашение о партнерстве ЕС-АКТ, также известное как Соглашение Котону, истекает в феврале 2020 года, напоминают в Брюсселе.

Близкое к институтам ЕС интернет-издание EurActiv сообщило 25 мая, что из-за отсутствия консенсуса по вопросу миграции государствам-членам союза не удается договориться по мандату на переговоры с АКТ. Разногласия о том, какое место должна занять проблема миграции в будущем соглашении со странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, грозят, как утверждает EurActiv, отсрочить начало планировавшихся на 1 июня переговоров. По данным издания, консенсус не складывается, в частности, из-за позиции Венгрии, не поддержавшей мандат.

Без обсуждения Совет ЕС примет заключения по усиленному сотрудничеству в области безопасности со странами Азии и по укреплению "гражданского измерения совместной политики безопасности и обороны".

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