Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 9:10

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини планирует в ходе Совета ЕС по иностранным делам обсудить с приглашенным в Брюссель министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко реформы на Украине.

"Для нас это (встреча - ИФ) станет возможностью услышать планы новой администрации, нового правительства (Украины) по реформам... Также для нас это будет хорошей возможностью обсудить перспективы страны", - сказала Могерини в понедельник журналистам.

Она подчеркнула, что основной темой встречи министров ЕС станет ситуация в Сирии. Участники встречи обсудят со специальным представителем ООН по САР Гейром Педерсеном способы защиты политического процесса в Сирии на фоне нынешней эскалации, подчеркнула Могерини.

Ранее сообщалось, что основную повестку дня Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге составят ситуация в Сирии, включая турецкую операцию на северо-востоке этой страны, буровые работы Турции у берегов Кипра, Афганистан и Украина.

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