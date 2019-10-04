Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 19:26

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини проинформировала главу МИД Кипра Никоса Христодулидиса о решении включить в повестку дня Совета ЕС 14 октября в Люксембурге вопрос о мерах в связи с бурением Турцией шельфа у берегов Кипра.

"Турция должна воздерживаться от таких действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов в соответствии с международным правом в рамках своей исключительной экономической зоны", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы по итогу телефонного разговора в пятницу Могерини и Христодулидиса.

"Высокий представитель и министр обсудили сегодня возможность адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Высокий представитель также решила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего Совета (Евросоюза - ИФ) по иностранным делам 14 октября в Люксембурге", - отмечается в документе.

В нем сообщается, что собеседники выразили сожаление по поводу буровых работ Турции в 45 км от южного побережья Кипра. В коммюнике напоминается, что ЕС четко излагал свою позицию по этому вопросу и полностью солидарен с Кипром.

"Действия Турции происходят в тот момент, когда активизируются усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций. По-прежнему крайне важно обеспечить благоприятную среду для этих переговоров", - подчеркивается в сообщении.

В коммюнике указывается на то, что Турции также следует принять предложение правительства Кипра рассмотреть вопрос "о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа путем добросовестного диалога и переговоров в полном соответствии с международным правом и принципом добрососедских отношений".

1ов БП

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