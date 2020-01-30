Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 14:27

Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС утвердил по письменной процедуре решение от имени Евросоюза о заключении соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщила пресс-служба совета в четверг.

"Это последовало за одобряющим голосованием Европейского парламента 29 января и подписанием ЕС и Великобританией соглашения о выходе 24 января", - говорится в коммюнике.

В нем уточняется, что соглашение вступит в силу при выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января в полночь по центральноевропейскому времени (2:00 мск 1 февраля).

"С этого момента Соединенное Королевство перестанет быть государством-членом ЕС и будет рассматриваться как третья страна", - отмечается в документе.

В нем отмечается, что соглашение позволяет обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.

Соглашение охватывает права граждан, урегулирование финансовых вопросов, переходный период и включает протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, поясняет пресс-служба Совета ЕС.

1ов ав

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