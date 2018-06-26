Совет ЕС определил перспективу переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии
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Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Евросоюза по общим вопросам на заседании в Люксембурге договорился о начале переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией.
"Государства-члены определили на сегодняшнем заседании Совета по общим вопросам путь к открытию переговоров о вступлении (в Евросоюз - ИФ) с бывшей югославской республикой Македонией и Албанией в июне 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном во вторник в микроблоге в Твиттере.
В ЕС в этом видят "ясную перспективу европейского будущего" обеих стран.
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Интерфакс