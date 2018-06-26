Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 19:30 26.06.2018 - 19:30

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Евросоюза по общим вопросам на заседании в Люксембурге договорился о начале переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией.

"Государства-члены определили на сегодняшнем заседании Совета по общим вопросам путь к открытию переговоров о вступлении (в Евросоюз - ИФ) с бывшей югославской республикой Македонией и Албанией в июне 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном во вторник в микроблоге в Твиттере.

В ЕС в этом видят "ясную перспективу европейского будущего" обеих стран.

***/ 1ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line