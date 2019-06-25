Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 14:25

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Евросоюза объявил во вторник, что наметил приоритеты и принципы на будущее для энергетических систем в Энергетическом союзе ЕС.

"Совет сегодня принял серию заключений о будущем энергосистем в Энергетическом союзе. Они определяют приоритеты и принципы для будущей политики, направленной на обеспечение перехода энергетики к доступной, безопасной, конкурентоспособной, надежной и устойчивой энергетической системе", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Выводы, которые мы сегодня согласовали, дают представление об энергетической политике в ЕС до 2030 года и далее. Мы особо подчеркнули важность сосредоточения наших усилий и увеличения инвестиций в области инфраструктуры, инновационных технологий и взаимодействия и интеграции секторов", - заявил министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Румынии Антон Антон.

В то же время он подчеркнул важность в рамках этих принципов защищать интересы граждан и предприятий ЕС. По его словам, теперь дело Европейской комиссии - развивать намеченные приоритеты и принципы в энергетической отрасли.

В заключениях Совета ЕС содержится призыв к Еврокомиссии учитывать намеченные им принципы при формировании новых законодательных предложений. Еврокомиссию также призвали провести анализ секторальных технологий и технологий интеграции секторов с учетом усилий, необходимых "для достижения энергетических и климатических целей ЕС в контексте любого будущего пересмотра правил государственной помощи ЕС".

В коммюнике пресс-службы Совета ЕС поясняется, что заключения принимают во внимание недавно завершенный законодательный пакет "Чистая энергия для всех европейцев" и документ Еврокомиссии "Чистая планета для всех", в которых излагается стратегическое видение будущей климатической политики Евросоюза.

1ов др

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