Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 15:35

Брюссель. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял в четверг постановление о стратегических приоритетах борьбы против отмывания капиталов и финансирования терроризма.

"Это постановление непосредственно вписывается в стратегическую программу ЕС на 2019-2024 годы, в рамках которой Европейский совет намерен интенсифицировать "борьбу, которую мы ведем против терроризма и трансграничной преступности, улучшая сотрудничество и обмен информацией и продолжая развивать наши совместные инструменты", - сообщила пресс-служба Совета ЕС в связи с принятием документа.

В постановлении отмечаются "значительные улучшения, внесенные недавно в рамочный регламент относительно борьбы против отмывания капиталов".

"В этом контексте Совет настоятельно просил о быстром включении в национальное право всех законодательных распоряжений, относящихся к борьбе против отмывания капиталов, и об их эффективной реализации", - отмечают в Брюсселе.

Кроме того, Совет ЕС призвал Еврокомиссию изучить другие возможные шаги для усиления существующих правил по борьбе против отмывания капиталов, в частности, изучив средства, позволяющие обеспечить "более прочное и эффективное сотрудничество между соответствующими властями и инстанциями, занимающимися борьбой против отмывания капиталов и финансирования терроризма".

Среди предложений для проработки Еврокомиссией также изучение возможностей, выгод и недостатков передачи некоторых компетенций и возможностей по надзору органу Евросоюза.

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