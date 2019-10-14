Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 14:33

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, выразил в специальном заявлении свое осуждение вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

"ЕС осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, что приводит к увеличению страданий гражданских лиц и дальнейшему перемещению населения, что серьезно затрудняет доступ к гуманитарной помощи", - говорится в документе.

В нем напоминается заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам от имени Европейского союза от 9 октября 2019 года, в котором Турцию настоятельно призывают прекратить свои односторонние военные действия в северо-восточной Сирии и вывести оттуда свои силы.

Действия Турции, считают в ЕС, "значительно затрудняют перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии".

Главы МИД стран ЕС отметили, что операция также существенно подрывает прогресс, достигнутый к настоящему времени глобальной коалицией по разгрому "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Они подчеркнули, что ИГ остается угрозой европейской и международной безопасности.

"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, о котором договорились сирийские стороны в рамках женевского процесса под руководством ООН", - сказано в коммюнике.

В заявлении отмечается, что Турция является ключевым партнером Европейского союза и очень важным участником в процессе сирийского кризиса и в регионе.

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями и в соответствии с международным гуманитарным правом", - призывают в Европейском союзе.

1ов пч

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