Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 16:05

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по общим вопросам, заседавший во вторник в Брюсселе, добавил семь человек к списку лиц, подпадающих под санкции ЕС за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", следует из публикации в вестнике Евросоюза "Официальный журнал".

На этот раз санкции наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе.

В список внесены временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

В обновленном санкционном списке также Сергей Даниленко, Лидия Басова, Екатерина Пыркова, Владимир Немцев.

"Данное решение вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в юридическом акте.

Теперь, по последним данным Совета ЕС, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц, которым запрещены поездки в Евросоюз и чьи финансовые активы в странах ЕС заморожены. Заморожены также банковские авуары в ЕС 44 юридических лиц.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России (до 31 июля 2020 года) и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях (до 23 июня 2020 года).

8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе прошли выборы региональных парламентов.

1ов ВВ

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