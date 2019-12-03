Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:53

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Заседание Совета ЕС по иностранным делам впервые состоится под председательством нового главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Брюсселе 9 декабря.

Следуя сложившейся в совете традиции, министры начнут встречу с обзора актуальных вопросов международной политики. Как указано в опубликованном проекте повестки заседания, ожидается, что участники совещания рассмотрят ситуацию в Гонконге, политические события в Молдавии и Боливии.

Кроме того, министры могут вновь обсудить действия Турции в связи с ситуацией на севере Сирии и незаконным бурением в Средиземном море близ побережья Кипра.

Основная часть повестки дня начнется с обсуждения отношений ЕС с Африкой с целью подготовки к предстоящим в 2020 году министерским встречам и саммиту Евросоюз - Африканский союз. Затем главы дипломатических ведомств стран ЕС рассмотрят вопросы поддержки и защиты прав человека в мире в преддверии Дня прав человека 10 декабря. "Министры могут обсудить работу ЕС в области прав человека, инструменты, имеющиеся в его распоряжении, и приоритеты на ближайшие месяцы", - отмечается в проекте повестки дня.

Министры иностранных дел в неформальной обстановке обсудят методы работы Совета ЕС по иностранным делам. Новый высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности изложит свое мнение по этому вопросу.

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