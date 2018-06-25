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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 10:27 25.06.2018 - 10:27

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, который в понедельник заседает в Люксембурге, обсудит вопросы обороны и миграционной политики, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудим различные проекты и их управление со стороны ЕС... обсудим структуру Европейского оборонного фонда, поговорим о перемещении военнослужащих", - сказала У.фон дер Ляйен журналистам.

Она отметила, что во время второй части рабочей встречи к дискуссии присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, участники заседания обсудят вопросы миграции.

"Мы обсудим создание центров защиты в Европе, то, что мы называем AnKER-центрами для людей, которым нужна защита и которым она положена", - сказала министр.

AnKER-центры в Германии - это места пребывания лиц, которые с большой вероятностью могут рассчитывать на статус беженца. В центрах эти люди живут до их распределения по регионам ФРГ. Создавать такие центры в ЕС ранее предложила Италия.

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