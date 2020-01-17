Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 11:41

Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после своего участия в воскресенье в Берлинской конференции по Ливии проинформирует об ее итогах министров иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 20 января, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в пятницу в Брюсселе журналистам.

По его словам, "будет логично, если совет подведет итоги Берлинской конференции и обсудит возможные меры поддержки Евросоюзом урегулирования в рамках ООН".

Этот обмен мнениями пройдет в ходе обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинаются заседания Советов ЕС по иностранным делам, пояснил источник, выступавший на условиях анонимности.

Он отметил, что речь также будет идти о том, "какие дипломатические шаги могут быть предприняты для деэскалации" в ближневосточном регионе в свете последних событий.

Ранее сообщалось, что Боррель, а также председатели Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планируют участвовать в Берлинской конференции 19 января.

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