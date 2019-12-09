Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 15:07

Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник без обсуждения ряд заключений, в том числе об арктической политике Евросоюза.

"Признавая, что арктические государства несут главную ответственность за развитие региона, совет отмечает, что многие вопросы, затрагивающие регион, имеют всемирное значение и что более эффективно они решаются в рамках регионального или многостороннего сотрудничества", - говорится в документе.

В связи с этим указывается на необходимость того, чтобы ЕС продолжал вносить значительный вклад как в региональные, так и в многосторонние структуры, занимающиеся вопросами, связанными с Арктикой.

Учитывая новые вызовы и возможности арктического региона, Совет ЕС призвал высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля и Европейскую комиссию продолжать активно внедрять в жизнь арктическую политику ЕС.

Совет принял заключение по Судану, в котором отмечается "историческая возможность" построить мирное, демократическое и процветающее государство. В этом постановлении подчеркивается, что успех Судана на данном пути имеет решающее значение для стабильности на Африканском Роге и в более широком регионе. ЕС заверяет Судан в своей решимости поддерживать страну "на пути политических, экономических и социальных реформ".

В заключении совета по Демократической Республике Конго отмечена "первая в истории страны мирная передача власти", открывающая окно возможностей для достижения стабильности и инклюзивного развития ДРК и всего региона.

Указывая на важные вызовы, которым противостоит страна, документ уточняет, что ЕС готов последовательно поддерживать программу реформ правительства ДРК "на основе взаимных обязательств". При этом Совет ЕС решил сохранить индивидуальные ограничительные меры в отношении ряда представителей страны, сняв санкции с двух человек "на основании оценки ситуации в ДРК".

Совет ЕС принял также заключение о пакте по гражданским аспектам совместной политики Союза в области безопасности и обороны, в котором подтвердил взятое им обязательство обеспечить гражданскую составляющую этой политики усиленными возможностями, повысить ее эффективность, гибкость и оперативную готовность, улучшить координацию.

В этом документе Совет подчеркнул важный вклад гражданских миссий совместной политики безопасности и обороны в международные мир и стабильность.

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