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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 23:00 14.10.2018 - 23:00

*** Главы МИД ЕС заслушают информацию об инциденте с попыткой кибератаки против офиса ОЗХО

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, собирающийся в понедельник в Люксембурге, планирует дать "зеленый свет" новому режиму ограничительных мер Евросоюза, направленных против использования и распространения химического оружия.

"Эти юридические рамки позволят ЕС налагать санкции на лиц или организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, невзирая на их национальность или место, где они находятся", - сказано в материалах к заседанию Совета ЕС.

В них отмечается, что это решение будет принято во исполнение заключений Европейского совета от 28 июня 2018 года.

"Это то, что дает возможность реагировать в случае будущих нарушений некоторых юридических норм, связанных с международными обязательствами по ликвидации и неиспользованию химического оружия", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предстоящее решение по новому режиму применения ограничительных мер.

По его словам, это "довольно стандартный текст" о том, как должен действовать механизм такого реагирования. Он основан на установленных международных правилах, гарантом реализации которых является ОЗХО. Этот механизм касается в первую очередь тех стран, по которым собраны соответствующие данные, позволяющие выдвинуть предложение по определению лиц и организаций для внесения в санкционный список.

"Наши службы могут подготовить предложение высокому представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ИФ) после консультаций с государствами-членами относительно того, может ли то или иное лицо быть внесено в список", - объяснил функционер ЕС, комментируя прессе на условиях анонимности в минувший четверг в Брюсселе повестку заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

На уточняющие вопросы чиновник ответил, что не может сказать, кто и когда будет внесен в новые "черные списки". "Есть предложения, которые должны быть проанализированы соответствующими инстанциями, прежде чем последует официальная реакция", - отметил он.

В документах к заседанию Совета ЕС сообщается, что предусмотренные новыми рамочными правилами санкции будут направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан".

В Совете ЕС разъясняют, что санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

Собеседнику СМИ был задан вопрос, может ли быть создан в ЕС аналогичный рамочный режим для лиц и организаций, стоящих за кибератаками. "Это рассматривается, но никакие решения не приняты и не будут приняты в понедельник (15 октября - ИФ)", - ответил высокопоставленный функционер ЕС.

Представляя журналистам повестку совета, он отметил: "Вероятно, что одно или два государства-члена (вам не составит труда догадаться, о каких государствах идет речь) скажут несколько слов о попытке кибератаки на офис ОЗХО в Гааге - обновленная информация по ситуации с русским компьютерным туризмом в Европе".

В ответ на вопрос, будет ли на основании этого выдвинуто предложение о расширении санкций против России, европейский чиновник заявил: "Думаю, что нет. Я полагаю, что это будет краткая информация о складывающейся сейчас ситуации". Он добавил, что "не может ни у кого ускользнуть от внимания совпадение попытки атаки против ОЗХО с моментом, когда должно состояться решение по рамочным правилам о применении химического оружия".

Заседание Совета ЕС, как и обычно, начнется с краткого обзора текущих дел, в ходе которого министры рассматривают актуальные вопросы международной повестки дня.

В частности, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини остановится на предложенном ею совместно с Еврокомиссией 19 сентября документе о новой стратегии Евросоюза по более тесной взаимосвязи ЕС и Азии. Ожидается принятие заключений Совета ЕС по этому вопросу. В Брюсселе обращают внимание на то, что он рассматривается в преддверии предстоящего 18-19 октября саммита Азия-Европа (АСЕМ).

Ф.Могерини затронет также итоги референдума в Македонии об изменении названия страны и выборов в Боснии и Герцеговине.

В основной части повестки заседания совета министры обсудят развитие политического процесса в Ливии.

"Обсуждение политического процесса в этой стране пройдет с ориентацией на перспективу оказания дополнительной поддержки (специальному представителю ООН по Ливии - ИФ) Гасану Саламе в его усилиях по продвижению этого процесса в направлении согласованной цели, то есть проведения в определенный момент выборов в следующем году", - сказал европейский источник.

Затем будет рассмотрена ситуация в Центральноафриканской Республике. Главы МИД примут заключения по этому пункту. "Это будет обмен мнениями о развитии ситуации в стране, в частности, в свете результатов посвященного ЦАР мероприятия высокого уровня "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2018 года", - пояснил функционер ЕС. Он добавил, что для ЕС речь идет о продолжении поддержки правительства страны в его усилиях по достижению примирения и обеспечению мира.

Вопрос о "внешних аспектах миграции" будет обсуждаться министрами ЕС с участием верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, и также состоится видеоконференция с новым генеральным директором Международной организации по миграции Антониу Виторину. Разговор в перспективе дискуссий предстоящего 17-18 октября саммита ЕС пойдет о надежности принимаемых союзом мер. "Как нам еще более эффективно разрушать сеть перевозчиков", - уточнил чиновник.

Во время рабочего обеда члены Совета ЕС обсудят Венесуэлу. "Конфронтация между правительством и оппозицией еще больше усилилась, и риторика правительства зазвучала громче", - констатировал собеседник СМИ. По его оценке, "можно говорить о массовом миграционном кризисе", при котором около 1,5 млн венесуэльцев от безысходности покинули свою страну.

После завершения Совета ЕС в тот же день в Люксембурге состоится встреча министров иностранных дел программы "Восточное партнерство".

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