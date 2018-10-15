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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 10:40 15.10.2018 - 10:40

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, сказано в коммюнике совета по принятому постановлению.

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорится в сообщении совета.

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