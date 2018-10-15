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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:03 15.10.2018 - 12:03

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник в Люксембурге заключения по развитию взаимосвязей между Евросоюзом и Азией, сообщила пресс-служба совета.

"Эта стратегия будет предложена предстоящему саммиту Азия-Европа (АСЕМ) 18-19 октября", - отмечается в коммюнике.

В основе данного постановления - совместное предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и Европейской комиссии от 19 сентября.

Совет ЕС подчеркнул, что Евросоюз намерен укреплять устойчивую, всеобъемлющую и основанную на правилах взаимосвязь с Азией, которая будет способствовать инвестициям и торговле. Такой европейский подход, объясняют в Евросоюзе, "основан на высоких стандартах социальной защиты и защиты окружающей среды и опирается на пример внутреннего рынка ЕС".

Предполагается, что это позволит странам-партнерам "достичь более высокого уровня качества жизни, гарантируя при этом уважение прав личности". Совет ЕС также призвал к укреплению сотрудничества между ЕС и Азией на региональном уровне.

1ов ар

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