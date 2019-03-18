Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 21:34

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник состоялся обмен мнениями о ситуации в Молдавии после парламентских выборов 24 февраля.

"Мы оценили с главами МИД состояние дел при полном уважении политики страны и при готовности поддержать ее программу реформ, верховенство права и демократические перспективы", - сказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам на пресс-конференции в Брюсселе после Совета ЕС.

"Мы выразили некоторые опасения и ясно договорились, что будем внимательно следить за формированием правительства и программой, которую правительство будет осуществлять", - продолжила Ф.Могерини.

По ее словам, Евросоюзу не следует вступать в дискуссии о коалициях и формировании правительства, но он должен сохранять бдительность в отношении ситуации в сфере верховенства права, и особенно в том, что касается реализации повестки соглашения об ассоциации с Молдавией, которая для ЕС "является ключевым партнером в "Восточном партнерстве".

1ов тг

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