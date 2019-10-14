Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 9:51

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2020 года, сообщает в понедельник Совет ЕС.

В настоящее время эти ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, отмечает Совет ЕС. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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