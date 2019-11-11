Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 10:40

Брюссель. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял в понедельник решение о продлении до 14 ноября 2020 года ограничительных мер в отношении Венесуэлы за действия против демократии, правового государства и уважения прав человека.

В коммюнике совета, распространенном в Брюсселе, говорится, что это решение принято в связи с "политическим, экономическим, социальным и гуманитарным кризисом", который в настоящее время переживает Венесуэла.

Среди мер, принятых Советом ЕС, эмбарго на поставки оружия и оснащения, пригодных к использованию для внутренних репрессивных целей. Кроме того, речь идет о запрете на въезд на территорию ЕС и замораживании банковских авуаров для 25 лиц, занимающих официальные посты в государстве и ответственных за нарушение прав человека или действия против демократии и правового государства в Венесуэле.

"Эти меры имеют целью способствовать поиску совместных демократических решений, чтобы обеспечить политическую стабильность в стране и позволить удовлетворить насущные потребности населения. Эти адресные меры являются гибкими и обратимыми и разработаны так, чтобы не навредить венесуэльскому населению", - объясняют в Совете ЕС.

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