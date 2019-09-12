Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 13:30

Брюссель. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на 6 месяцев индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций, которых в Евросоюзе считают "причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки (в ЕС - ИФ). В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

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