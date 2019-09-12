Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 13:54

Брюссель. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на 6 месяцев индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций, которых в Евросоюзе считают "причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки (в ЕС - ИФ). В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Новый этап индивидуальных санкций будет действовать до 15 марта 2020 года.

После публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза в пятницу, 13 сентября, решение о продлении ограничительных мер вступит в силу.

Данное решение Совета ЕС принято по письменной процедуре.

Пресс-служба Совета ЕС по этому случаю напомнила, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России также включают экономические санкции по отдельным секторам российской экономики, действующие до 31 января 2020 года; меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя", которые в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

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