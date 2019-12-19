Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:27

Брюссель. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев, сообщила в четверг пресс-служба совета.

"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Это юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейских лидеров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

Продление вступит в силу после публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

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