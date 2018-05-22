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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 17:19 22.05.2018 - 17:19

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия сообщила во вторник об утверждении Советом ЕС в рамках политики союза, ориентированной на экономику замкнутого цикла, комплекса мер по ориентации законодательства ЕС в области управления отходами на задачи по их ускоренному сокращению и переработке.

"Окончательное утверждение советом новых правил ЕС по отходам знаменует важный момент для экономики замкнутого цикла в Европе. Новые цели по переработке и складированию на свалках закрепляют заслуживающий доверия и амбициозный курс по улучшению управления отходами в Европе", - заявил член Европейской комиссии по вопросам окружающей среды Кармену Велла.

По его словам, главная задача теперь заключается в том, чтобы обещанные меры реально воплощались на местах. Он пообещал, что Еврокомиссия сделает все возможное, "чтобы новое законодательство давало результаты на местах".

Суть новых правил, основанных на предложениях Еврокомиссии от декабря 2015 года, в том, чтобы содействовать предупреждению производства отходов, а когда это невозможно, значительно увеличивать уровень переработки городских отходов и отходов упаковки.

Этот подход направлен на постепенное избавление от вывоза отходов на свалки и применение таких экономических инструментов, как "режимы расширенной ответственности производителей".

Новое законодательство предписывает государствам-членам ЕС принять специальные меры, поощряющие предупреждение, повторное использование и переработку отходов вместо их вывоза на свалку или сжигания.

В Еврокомиссии оценивают утвержденные новые меры как "самое современное в мире законодательство по отходам".

Поставлены цели довести переработку муниципальных отходов до 55% к 2025 году, до 60% к 2030 году и до 65% к 2035 году.

Установлены также контрольные цифры и сроки для переработки упаковки из разных материалов - пластика, дерева, металлов, стекла, картона и пр. В целом по всем видам планируется к 2025 году добиться 65% переработки упаковки и 70% - к 2030 году.

В развитие уже существующего в Европе опыта раздельного сбора отходов пластика, стекла, бумаги и металлов ставится задача обеспечить раздельный сбор опасных хозяйственных отходов не позднее 2022 года, биоотходов - к 2023 году и отходов текстиля - к 2025 году.

В документах Еврокомиссии подчеркивается, что "вывозу отходов на свалки нет места в циркулярной экономике, они могут заражать воду, почву и воздух". В Брюсселе рассчитывают, что к 2035 году количество муниципальных отходов, вывозимых на свалки, должно быть доведено до, максимум, 10% общего объема производимых городских отходов.

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