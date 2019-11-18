Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 11:27

Минск. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Совет Евросоюза утвердил решение о подписании с Минском соглашения, которое облегчит выдачу виз. Текст соответствующего постановления Совета Евросоюза от 14 октября 2019 года опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии.

Подписание соглашений упростит порядок выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии и снизит их стоимость с 60 до 35 евро.

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