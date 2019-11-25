Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 10:57

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС утвердил в понедельник список кандидатов, которых он предлагает назначить членами Европейской комиссии на период до 31 октября 2024 года, говорится в коммюнике совета, распространенном в Брюсселе.

"Это открывает путь для голосования в Европейском парламенте по всему составу комиссии как органа", - сказано в сообщении Совета ЕС.

В нем отмечается, что в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском союзе список выдвинутых кандидатов в члены Еврокомиссии утверждается советом по согласию с избранным председателем ЕК.

Избранный председатель Урсула фон дер Ляйен дала свое согласие на такой список 21 ноября.

В списке отсутствует кандидат от Великобритании, так как Лондон, несмотря на запрос Брюсселя, не предложил своей кандидатуры под предлогом проведения в стране выборов.

Как сообщалось, на открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента в среду, 27 ноября, состоится голосование евродепутатов по полному составу Европейской комиссии мандата 2019-2024 гг.

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