Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 15:24

Брюссель. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, заседавший во вторник в Брюсселе в формате министров обороны, утвердил 13 новых проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества ЕС в оборонной области.

"Совет утвердил обновленный перечень проектов, дополненный 13 новыми проектами, которые должны быть предприняты в рамках постоянного структурированного сотрудничества. Принятое сегодня решение доводит до 47 общее число проектов", - говорится в коммюнике совета по итогу заседания.

В документе сообщается, что пять из числа новых проектов направлены на подготовку личного состава, включая разные сферы деятельности от кибербезопасности до защиты от оружия массового поражения.

Другие проекты имеют целью усиление взаимодействия военных ЕС, а также развитие европейских оборонных возможностей в море, в воздухе и космическом пространстве.

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