Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:41

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел, собравшийся в Вашингтоне по случаю 70-летия НАТО, принял заявление, в котором угрозой безопасности названа Россия.

"Сегодня мы сталкиваемся с непредсказуемой и сложной ситуацией в области безопасности, включая более агрессивную Россию и постоянную угрозу терроризма во всех его формах и проявлениях", - говорится в тексте, опубликованном в четверг на сайте Североатлантического альянса.

В заявлении отмечается также, что основанный на правилах международный порядок оказался перед лицом вызовов.

"Нестабильность за пределами наших границ способствует нелегальной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами. Быстрые и глубокие технологические изменения требуют новых подходов", - заявили главы МИД стран НАТО.

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