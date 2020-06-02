Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 16:09

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в форме телеконференции 17-18 июня, сообщила во вторник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

В коммюнике говорится, что двухдневное министерское совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Программа этого совещания будет опубликована позднее.

Представителей СМИ предупредили, что ввиду продолжающейся эпидемии коронавируса они по-прежнему не могут быть допущены в штаб-квартиру организации. Все мероприятия для прессы пройдут в дистанционном режиме.

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