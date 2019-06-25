Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 10:53

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Россия - НАТО соберется на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы планируем провести встречу совета Россия - НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты". Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти ДРСМД.

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