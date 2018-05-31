Совет Россия-НАТО обменялся мнениями по Украине и военной деятельности
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Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - На заседании Совета Россия-НАТО состоялся открытый обмен по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков, а также с доктринами и стратегиями, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.
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Интерфакс