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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:39 31.05.2018 - 13:39

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - На заседании Совета Россия-НАТО состоялся открытый обмен по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков, а также с доктринами и стратегиями, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

"НАТО и Россия взаимно проинформировали друг друга об основных предстоящих учениях", - отмечается в документе.

В коммюнике НАТО подтвердила свой "последовательный подход" к России. Организация напомнила, что практическое сотрудничество сторон было приостановлено в 2014 году "из-за агрессивных действий России на Украине".

В то же время остаются открытыми каналы политического диалога, и "Совет Россия-НАТО является важным форумом", отмечают в Брюсселе.

НАТО и Россия также поддерживают открытыми линии связи между военными.

Союзники по НАТО, говорится в заявлении, приветствовали апрельскую встречу в Баку между верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами в Европе генералом Кертисом Скапарротти и начальником Генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым.

"Диалог между НАТО и Россией способствует более предсказуемым отношениям и повышению взаимной безопасности", - подчеркивается в сообщении НАТО.

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