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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:24 28.06.2018 - 21:24

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - В начале ноября в Москве пройдет организуемое Россией международное Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных стран, посвященное преимущественно борьбе с терроризмом.

"7-8 ноября этого года в Москве состоится XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных государств", - сообщил И.Сироткин, выступая на первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире ООН.

Он рассказал, что в повестку дня будут включены такие темы, как противодействие иностранным террористам-боевикам, радикализация населения, распространение идеологии терроризма, а также вопросы, касающиеся создания пространства доверия для обеспечения сотрудничества компетентных органов в информационной сфере.

Кроме того, по словам российского представителя, будут "подведены итоги совместной работы по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года".

В расширенном заявлении И.Сироткина, распространенном в Генассамблее ООН, подчеркивается: многолетняя практика организации совещаний показывает, что "различия во взглядах на отдельные вопросы международной жизни и межгосударственного сотрудничества не являются непреодолимым препятствием для поиска взаимопонимания и установления отношений "союзничества" с целью эффективного противодействия терроризму в глобальном масштабе".

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