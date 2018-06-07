Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 10:07 07.06.2018 - 10:07

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Делегации пяти стран-посредников заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому встретятся в четверг в Тегеране с иранскими представителями, сообщает агентство "Мехр".

Речь идет об участниках СВПД по иранскому атому, сохранивших свою приверженность ему после выхода из него США: Франции, Великобритании, Германии, России и Китая.

Встреча в иранской столице пройдет на уровне экспертов, отмечает "Мехр".

Предыдущее заседание Совместной комиссии без участия США состоялось в Вене 25 мая.

СВПД был одобрен в 2015 году "шестеркой" международных посредников и Ираном - пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Однако 8 мая президент США Дональд Трамп, неоднократно критиковавший соглашение, объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе.

Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

Ранее на этой неделе глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление, в котором сообщил, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана). Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки по атому.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line