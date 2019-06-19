Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 13:35

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Совместная следственная группа в среду выдала международные ордера на арест четырех человек, подозреваемых к причастности к гибели авиалайнера Boeing в небе над Украиной в 2014 году.

"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

После этого он озвучил имена первых подозреваемых - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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