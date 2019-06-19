Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 13:32

*** Они будут подвергнуты уголовному преследованию

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Совместная следственная группа (JIT) начинает уголовное преследование четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 в небе над Украиной в 2014 году, заявил представитель JIT на брифинге в среду.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель JIT

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник JIT.

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