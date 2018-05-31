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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 22:02 31.05.2018 - 22:02

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Следующее правительство Италии будет работать очень интенсивно над выполнением предвыборных обещаний и над повышением уровня жизни итальянцев, заявил в четверг вечером Джузеппе Конте, согласившийся возглавить правительство по просьбе президента страны Серджо Маттареллы.

"Мы будем интенсивно работать над выполнением политических задач, которые обозначены в коалиционном соглашении", - сказал он журналистам вскоре после встречи с С.Маттареллой.

"Мы должны добиться повышения уровня жизни всех итальянцев", - добавил Дж.Конте.

Кандидатуру экономиста Дж.Конте на пост премьера изначально согласовали движение "Пять звезд" и партия "Лига". Первая его попытка сформировать Совет министров провалилась. Однако в четверг со второй попытки ему удалось убедить президента Италии в том, что он может обеспечить стабильное правительство. Дж.Конте уже ознакомил главу государства с претендентами на министерские посты, а затем - озвучил список перед журналистами.

Итальянские СМИ отмечают, что у главы государства, судя по всему, нет претензий к списку, что открывает путь к утверждению Совета министров парламентом.

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