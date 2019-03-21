Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 9:25

Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Доводы России по поводу соблюдению ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) неубедительны и недостаточны, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все 29 стран-членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"США также дали четко понять, что попытки России продемонстрировать свое соблюдение договора неубедительны и недостаточны", - отметил он.

"Ни одно из предложений России не позволило бы наблюдателям проверить радиус действия ракеты", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Полный текст интервью будет опубликован в четверг на сайтах Interfax.ru и Interfax.com

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