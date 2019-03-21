Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Доводы России по поводу соблюдению ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) неубедительны и недостаточны, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Все 29 стран-членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".
"США также дали четко понять, что попытки России продемонстрировать свое соблюдение договора неубедительны и недостаточны", - отметил он.
"Ни одно из предложений России не позволило бы наблюдателям проверить радиус действия ракеты", - подчеркнул Й.Столтенберг.
Полный текст интервью будет опубликован в четверг на сайтах Interfax.ru и Interfax.com
1ак 1ов 1йэ др