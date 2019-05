*** Он считает Brexit предостерегающим уроком для стран ЕС с ностальгией по прошлому

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал ситуацию вокруг выхода Британии из ЕС предостерегающим уроком для остальных государств, в которых витают подобные идеи.

"Для Британии, возможно, слишком поздно, но для других стран с такими же проблемами, включая мою (Францию - ИФ), еще не слишком поздно", - заявил он в интервью нью-йоркскому журналу The New York Review of Books.

"Рассматривая вопрос причин Brexit, мы можем обнаружить типично британские причины: надежду на возвращение обладающей властью Британии, ностальгия по прошлому. В политике ностальгия бесполезна. В моей стране некоторые политике тоже все еще предпочитают жить прошлым", - отметил Барнье.

Он указал на то, что если Британия намерена выйти из Европейского союза с соглашением, то сделка, которая была утверждена в ноябре прошлого года в Брюсселей премьером Терезой Мэй и лидерами оставшихся 27 государств, единственный вариант в данном случае.

Это заявление прозвучало на фоне того, что ряд претендентов на пост премьера Великобритании обещают в корне пересмотреть проект сделки с Брюсселем.

"Если выбор падет на выход без соглашения - хорошо. Если выбор заключается в том, чтобы остаться в ЕС - тоже хорошо. Но если выбор за тем, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, то этот договор - это единственный вариант", - заявил переговорщик ЕС.

Он добавил, что это соглашение британцам уже не удастся изменить, а обсуждение ситуации с ирландской границей будет возможно только после утверждения соглашения о выходе Британии из ЕС.

"Мы сказали, что после того, как соглашение о выходе Британии будет принято, мы можем немедленно начать работу над долгосрочным решением вопроса с ирландской границей. Например, это может быть то, что мы называем альтернативными механизмами: технологии, дроны, незаметный контроль. На сегодняшний момент ни одно из этих средств не функционирует", - заявил Барнье.

Политик пояснил, что внедрить технологии и необходимую инфраструктуру мгновенно не получится.

"Это невозможно сделать немедленно. Технологии должны полностью функционировать. Я был министром сельского хозяйства Франции. Как вы собираетесь контролировать одну корову или грузовик со свининой? Для этого необходимы технологии. Нужна техническая инфраструктура. А для этого потребуется время", - убежден он.

Кроме того, подчеркнул Барнье, требования британских консерваторов противоречивы.

"Вы не можете покинуть ЕС, единый рынок, таможенный союз и просить убрать контроль и проверки одновременно. На всех внешних границах ЕС должны осуществляться три типа контроля: для защиты потребителей и бюджета ЕС, для защиты бизнеса и для борьбы с контрафактной продукцией", - утверждает Барнье.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!