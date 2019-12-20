Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 13:06

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Ожидание деталей договоренностей накануне в Берлине по газу между ЕС, Россией и Украиной еще продлится некоторое время, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Всё, что я могу вам сказать, это то, что заместитель председателя (Европейской комиссии Марош - ИФ) Шефчович объявил вчера о принципиальном согласии по транзиту газа в Европейский союз, подтвержденном также российской и украинской делегациями", - сказал пресс-секретарь, отвечая на просьбу прокомментировать итог трехсторонней встречи по газу.

Он сослался на заявление Шефчовича по итогам консультаций, что это "прекрасная новость для Европы и ее партнеров".

"Достигнутое вчера соглашение включает главные положения для транспортировки газа в Европу с 1 января 2020 года. Теперь нужно будет дать ему оценки на политическом уровне в России и на Украине. Европейский союз надеется, что это соглашение будет быстро ратифицировано", - отметил Макфи.

Он сказал, что у него нет ответа на вопрос, почему консультации продолжились в Минске, но Шефчович, по его словам, поддерживает контакты с обеими сторонами по мере завершения процесса.

Представитель ЕК также сообщил, что не может сказать о сроке, на которое будет заключаться соглашение. Но подтверждает, что вчерашние договоренности включали объемы, тарифы и всё, что касается арбитража и судебных действий между Украиной и Россией.

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