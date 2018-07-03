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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 12:25 03.07.2018 - 12:25

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Греции Панос Каменнос пообещал, что соглашение об изменении названия Македонии не будет ратифицировано до того момента, пока греческий народ не даст согласие на это, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я хочу ясно заявить, что беру на себя ответственность как председатель (партии - ИФ) "Независимых греков", которая является партией правящей коалиции, что это соглашение не будет ратифицировано без учета мнения греческого народа", - сказал глава греческого военного ведомства.

По его словам, для того, чтобы определить, одобряют ли греки новое название Македонии, необходимо провести либо выборы, либо референдум.

При этом, П.Каменнос назвал соглашение "плохим" и заявил, что "сделает все возможное, чтобы преградить ему путь".

Парламент Македонии 19 июня ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония". На осень в Македонии запланирован референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами.

Агентство отмечает, что греческий парламент сможет приступить к голосованию по этому соглашению только после того, как Македония завершит со своей стороны все шаги, которые включают, в том числе конституционные изменения.

Соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

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