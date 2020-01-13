Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 2:22

Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли заявил в эфире ливийского государственного телеканала Аl-Ahrar, что подписание соглашения о прекращении огня между правительством национального согласия (ПНС) Ливии и силами маршала Халифы Хафтара ожидается в Москве в понедельник.

По его словам, подписание соглашения "откроет путь к возобновлению политического процесса".

Глава ПНС Файез Саррадж в понедельник в телевыступлении призвал ливийцев "перевернуть страницу прошлого, отказаться от разногласий и сомкнуть ряды, чтобы двигаться к стабильности и миру".

ПНС Ливии в воскресенье согласилось на прекращение огня, начиная с полуночи 12 января (01:00 мск), через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.

Саррадж, а также командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ближайшее время прибудут в Москву, заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе, будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа", - сказал Деньгов.

Он добавил, что глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме.

Будут ли они встречаться между собой - пока неизвестно, добавил Деньгов.

Вместе с тем он отметил, что "по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с РФ по данному направлению".

"Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта", - сказал Деньгов.

1гк тг

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