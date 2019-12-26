Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 2:56

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что торговое соглашение с Китаем по первой фазе будет вскоре подписано.

В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Так, министр иностранных дел КНР Ван И накануне в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

1гк тг

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