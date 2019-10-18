Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 2:13

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Заключенное США с Турцией соглашение по приостановке боевых действий против курдов и созданию зоны безопасности на границе по сути касается районов, уже взятых под контроль турецкой армией, заявил в пятницу американский спецпосланник по Сирии Джеймс Джеффри.

По сообщению американского телевидения, Джеффри пояснил, что соглашение сфокусировано "на тех территориях, которые Турция уже заняла на северо-востоке Сирии". В целом его пояснение соответствует позиции курдов, заявивших ранее, что договоренности касаются сравнительно небольшого района, а не всех приграничных территорий.

Джеффри объяснил, что в понимании США между турками и курдскими форсированиями в ближайшие дни будет действовать именно перемирие, несмотря на то, что в тексте американо-турецкого соглашения это слово не встречается.

"Мы используем слово "перемирие", а турки - нет, потому что этого слова нет в соглашении. Мы очень тщательно поясняем, что под термином "перемирие" понимаем отказ от продвижения войск вперёд и приостановку любых боевых действий, кроме тех случаев, когда речь идёт о самообороне", - заявил дипломат.

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