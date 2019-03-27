Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение по Brexit нужно вынести на референдум в Великобритании, считают британские граждане, участники опроса, проведенного подразделением телеканала "Скай ньюс" Sky Data.
Опрос показал, что 40% граждан выступают за подобный референдум, 35% - против.
Предложение такого референдума - это одна из восьми опций, вынесенных спикером британской палаты общин Джоном Беркоу на голосование в парламенте в среду вечером.
В опросе приняли участие 1005 человек, он проведен 27 марта.
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