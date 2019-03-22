Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 10:09

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил надежду, что Великобритания на следующей неделе предпримет конструктивные шаги в плане Brexit.

"Если удастся найти согласие, это будет в интересах всех", - заявил глава правительства Люксембурга в пятницу журналистам перед началом заседаний саммита ЕС, который продолжается в Брюсселе.

По его словам, две контрольные даты 12 апреля и 22 мая были назначены в надежде придти к соглашению.

К.Беттель отметил, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй появился еще один шанс в ближайшие часы и дни достичь соглашения. Он сообщил, что глава британского правительства уже отправилась в Лондон, чтобы начать свою работу и попытаться убедить своих политических противников.

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